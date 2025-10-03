03.10.2025, 16:09

От Большой Казанской до Октябрьской революции Улица Октябрьской революции взглядом фотографа

Каждый год в разных уголках нашей страны исчезают сотни архитектурных объектов, представляющих культурную ценность. Улица Октябрьской революции (прежнее название — Большая Казанская) — это сложившийся и уцелевший в подлинниках единый архитектурный ансамбль. Здесь что ни дом, то особняк или старинная усадьба некогда известного купеческого рода. Уфимский фотограф Евгений Вайднер запечатлел их для своей выставки «Архитектура памяти». Их вы можете увидеть в фотогалерее «Ъ-Уфа». Оригиналы фотографий можно будет приобрести 7 октября во время церемонии награждения премии «Твердые знаки».