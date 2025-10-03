Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
От Большой Казанской до Октябрьской революции

Улица Октябрьской революции взглядом фотографа

Каждый год в разных уголках нашей страны исчезают сотни архитектурных объектов, представляющих культурную ценность. Улица Октябрьской революции (прежнее название — Большая Казанская) — это сложившийся и уцелевший в подлинниках единый архитектурный ансамбль. Здесь что ни дом, то особняк или старинная усадьба некогда известного купеческого рода. Уфимский фотограф Евгений Вайднер запечатлел их для своей выставки «Архитектура памяти». Их вы можете увидеть в фотогалерее «Ъ-Уфа». Оригиналы фотографий можно будет приобрести 7 октября во время церемонии награждения премии «Твердые знаки».
Без окон, без дверей

Без окон, без дверей

Фото: Евгений Вайднер

«Борьба за жизнь»

«Борьба за жизнь»

Фото: Евгений Вайднер

«Крестики-нолики»

«Крестики-нолики»

Фото: Евгений Вайднер

Сквозь мутное стекло

Сквозь мутное стекло

Фото: Евгений Вайднер

На контрасте

На контрасте

Фото: Евгений Вайднер

«Обратная сторона медали»

«Обратная сторона медали»

Фото: Евгений Вайднер

Между прошлым и будущим

Между прошлым и будущим

Фото: Евгений Вайднер

«Доска объявлений»

«Доска объявлений»

Фото: Евгений Вайднер

«Путь в никуда»

«Путь в никуда»

Фото: Евгений Вайднер

«Прорубить окно в Европу»

«Прорубить окно в Европу»

Фото: Евгений Вайднер

«Искаженная реальность»

«Искаженная реальность»

Фото: Евгений Вайднер

«Деревенская пастораль»

«Деревенская пастораль»

Фото: Евгений Вайднер

«Луч света в темном царстве»

«Луч света в темном царстве»

Фото: Евгений Вайднер

«С верой в лучшее»

«С верой в лучшее»

Фото: Евгений Вайднер

