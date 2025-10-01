Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лучшие фото за сентябрь

Запоминающиеся кадры месяца

1 сентября, единый день голосования, крестный ход, фестивали, выставки и другие заметные кадры месяца — в галерее «Ъ-СПб».
Предыдущая фотография
Красная луна во время полного лунного затмения над монументом «Колесница Славы» на Арке Главного штаба

Красная луна во время полного лунного затмения над монументом «Колесница Славы» на Арке Главного штаба

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Ученики школы №341 в «День знаний»

Ученики школы №341 в «День знаний»

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Первый урок в средней общеобразовательной школе №324

Первый урок в средней общеобразовательной школе №324

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время обхода поселка Лупполово в единый день голосования

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время обхода поселка Лупполово в единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Единый день голосования. Выборы 2025. Голосование на избирательном участке № 131

Единый день голосования. Выборы 2025. Голосование на избирательном участке № 131

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Отец Димитрий из приход святого апостола Петра, во время освящения заливки фундамента нового корпуса школы №14 Невского района

Отец Димитрий из приход святого апостола Петра, во время освящения заливки фундамента нового корпуса школы №14 Невского района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Церемония открытия выставки «Фрагменты эпох» из собрания Музея искусств Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Церемония открытия выставки «Фрагменты эпох» из собрания Музея искусств Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Божественная литургия в Казанском кафедральном соборе в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Божественная литургия в Казанском кафедральном соборе в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники крестного хода во время шествия по Невскому проспекту в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Участники крестного хода во время шествия по Невскому проспекту в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Участники крестного хода во время шествия по Невскому проспекту в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Участники крестного хода во время шествия по Невскому проспекту в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники крестного хода во время молебна на площади Александра Невского в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Участники крестного хода во время молебна на площади Александра Невского в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Женщина в красном платье у гостиницы «Астория»

Женщина в красном платье у гостиницы «Астория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (справа) на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (справа) на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, обвиняемый в демонстрации экстремистской символики после заседания Калининского районного суда

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, обвиняемый в демонстрации экстремистской символики после заседания Калининского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фестиваль фонтанов «Петергоф. Возрождение» в Петергофе. Танцоры на сцене в парке

Фестиваль фонтанов «Петергоф. Возрождение» в Петергофе. Танцоры на сцене в парке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Посетительница выставки «Нева 2025»

Посетительница выставки «Нева 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева) во время церемонии вступления в должность

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева) во время церемонии вступления в должность

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Ежегодный благотворительный костюмированный Парад такс, приуроченный ко Дню Василеостровского района

Ежегодный благотворительный костюмированный Парад такс, приуроченный ко Дню Василеостровского района

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Участница фестиваля «Белая. Тайна Леса» в Ледовом Дворце

Участница фестиваля «Белая. Тайна Леса» в Ледовом Дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Пресс-показ выставки «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» в Музее Фаберже

Пресс-показ выставки «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» в Музее Фаберже

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Эпитафия на могиле журналиста Агентства журналистских расследований Максима Максимова, убитого силовиками в 2004 году. Его останки были обнаружены в декабре прошлого года и преданы земле на Смоленском кладбище в сентября 2025 года.

Эпитафия на могиле журналиста Агентства журналистских расследований Максима Максимова, убитого силовиками в 2004 году. Его останки были обнаружены в декабре прошлого года и преданы земле на Смоленском кладбище в сентября 2025 года.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Следующая фотография
1 / 22

Красная луна во время полного лунного затмения над монументом «Колесница Славы» на Арке Главного штаба

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Ученики школы №341 в «День знаний»

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Первый урок в средней общеобразовательной школе №324

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время обхода поселка Лупполово в единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Единый день голосования. Выборы 2025. Голосование на избирательном участке № 131

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Отец Димитрий из приход святого апостола Петра, во время освящения заливки фундамента нового корпуса школы №14 Невского района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Церемония открытия выставки «Фрагменты эпох» из собрания Музея искусств Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Божественная литургия в Казанском кафедральном соборе в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники крестного хода во время шествия по Невскому проспекту в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Участники крестного хода во время шествия по Невскому проспекту в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники крестного хода во время молебна на площади Александра Невского в «День перенесения мощей святого князя Александра Невского»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Женщина в красном платье у гостиницы «Астория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер (слева) и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (справа) на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, обвиняемый в демонстрации экстремистской символики после заседания Калининского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фестиваль фонтанов «Петергоф. Возрождение» в Петергофе. Танцоры на сцене в парке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Посетительница выставки «Нева 2025»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева) во время церемонии вступления в должность

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Ежегодный благотворительный костюмированный Парад такс, приуроченный ко Дню Василеостровского района

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Участница фестиваля «Белая. Тайна Леса» в Ледовом Дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Пресс-показ выставки «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» в Музее Фаберже

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Эпитафия на могиле журналиста Агентства журналистских расследований Максима Максимова, убитого силовиками в 2004 году. Его останки были обнаружены в декабре прошлого года и преданы земле на Смоленском кладбище в сентября 2025 года.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд