Лучшие фото за сентябрь

Эпитафия на могиле журналиста Агентства журналистских расследований Максима Максимова, убитого силовиками в 2004 году. Его останки были обнаружены в декабре прошлого года и преданы земле на Смоленском кладбище в сентября 2025 года.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков