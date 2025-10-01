Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Снова в Думу

Яркие моменты работы депутатов в сентябре

Пленарные заседания, конференции и другие мероприятия Госдумы — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Слева направо: председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков перед началом заседания

Слева направо: председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев (слева)

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен (слева) и первый зампред комитета по экономической политике Денис Кравченко (в центре)

Первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен (слева) и первый зампред комитета по экономической политике Денис Кравченко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов (в центре)

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (в центре)

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов (в центре)

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Антон Красноштанов (справа) и член комитета по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко (во втором ряду)

Член комитета по бюджету и налогам Антон Красноштанов (справа) и член комитета по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко (во втором ряду)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин (слева) и зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин (слева) и зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев, зампред комитета по промышленности и торговле Геннадий Скляр и член комитета по бюджету и налогам Мурат Хасанов

Слева направо: зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев, зампред комитета по промышленности и торговле Геннадий Скляр и член комитета по бюджету и налогам Мурат Хасанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев

Первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вход в зал пленарных заседаний

Вход в зал пленарных заседаний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред Госдумы Александр Жуков после заседания

Первый зампред Госдумы Александр Жуков после заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов (справа)

Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, министр сельского хозяйства Оксана Лут и статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов

Слева направо: председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, министр сельского хозяйства Оксана Лут и статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты на пленарном заседании

Депутаты на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Роза Чемерис на выставке «Экспорт во имя Победы» перед началом заседания

Член комитета по международным делам Роза Чемерис на выставке «Экспорт во имя Победы» перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор (справа)

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев перед началом заседания

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники безопасности в здании Госдумы

Сотрудники безопасности в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты в перерыве между заседаниями

Депутаты в перерыве между заседаниями

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат во время заседания

Депутат во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по просвещению Ирина Белых (справа)

Председатель комитета по просвещению Ирина Белых (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по обороне Георгий Карлов (слева) и первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен

Член комитета по обороне Георгий Карлов (слева) и первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по аграрным вопросам Мария Прусакова

Член комитета по аграрным вопросам Мария Прусакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) во время заседания

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Полпред Гарри Минх (справа) и статс-секретарь — замминистра юстиции Елена Ардабьева

Полпред Гарри Минх (справа) и статс-секретарь — замминистра юстиции Елена Ардабьева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты на заседании Госдумы

Депутаты на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Дмитрий Каденков

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Дмитрий Каденков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов (в центре)

Первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (справа)

Член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Дорошенко (в центре) и член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин (справа)

Член комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Дорошенко (в центре) и член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат в перерыве между заседаниями

Депутат в перерыве между заседаниями

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред Госдумы Александр Бабаков (слева) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Зампред Госдумы Александр Бабаков (слева) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по культуре Денис Майданов

Первый зампред комитета по культуре Денис Майданов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по просвещению Лариса Тутова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина и председатель комитета по просвещению Ольга Казакова

Слева направо: член комитета по просвещению Лариса Тутова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина и председатель комитета по просвещению Ольга Казакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по контролю Леонид Ивлев

Член комитета по контролю Леонид Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по международным делам Роза Чемерис, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Слева направо: член комитета по международным делам Роза Чемерис, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония подведения итогов XII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», организованная комитетами Госдумы по науке и высшему образованию и по просвещению

Церемония подведения итогов XII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», организованная комитетами Госдумы по науке и высшему образованию и по просвещению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Гурулев (слева)

Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Гурулев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков (второй слева) и первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов (в центре)

Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков (второй слева) и первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов (в центре)

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Виктория Николаева

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Виктория Николаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов (в центре) и первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов (справа)

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов (в центре) и первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред Госдумы Петр Толстой (в центре) и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Зампред Госдумы Петр Толстой (в центре) и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (в центре)

Первый зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по финансовому рынку Олег Димов (в центре)

Член комитета по финансовому рынку Олег Димов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время первого пленарного заседания осенней сессии

Депутаты во время первого пленарного заседания осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по просвещению Лариса Тутова и зампред комитета по просвещению Нурбаганд Нурбагандов

Член комитета по просвещению Лариса Тутова и зампред комитета по просвещению Нурбаганд Нурбагандов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, первый зампред комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог и зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

Слева направо: зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, первый зампред комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог и зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина

Первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Холл здания Госдумы

Холл здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты и фотографы перед началом заседания по внесению законопроекта «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в Госдуму

Журналисты и фотографы перед началом заседания по внесению законопроекта «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в Госдуму

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Слева направо: председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (в центре) и его заместители Александр Жуков, Иван Мельников, Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Борис Чернышов и Владислав Даванков на первом пленарном заседании осенней сессии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (в центре) и его заместители Александр Жуков, Иван Мельников, Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Борис Чернышов и Владислав Даванков на первом пленарном заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 61

Слева направо: председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен (слева) и первый зампред комитета по экономической политике Денис Кравченко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Антон Красноштанов (справа) и член комитета по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко (во втором ряду)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин (слева) и зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев, зампред комитета по промышленности и торговле Геннадий Скляр и член комитета по бюджету и налогам Мурат Хасанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вход в зал пленарных заседаний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред Госдумы Александр Жуков после заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, министр сельского хозяйства Оксана Лут и статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Роза Чемерис на выставке «Экспорт во имя Победы» перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники безопасности в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты в перерыве между заседаниями

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по просвещению Ирина Белых (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по обороне Георгий Карлов (слева) и первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по аграрным вопросам Мария Прусакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Полпред Гарри Минх (справа) и статс-секретарь — замминистра юстиции Елена Ардабьева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Дмитрий Каденков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Дорошенко (в центре) и член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат в перерыве между заседаниями

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред Госдумы Александр Бабаков (слева) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по культуре Денис Майданов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по просвещению Лариса Тутова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина и председатель комитета по просвещению Ольга Казакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по контролю Леонид Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по международным делам Роза Чемерис, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония подведения итогов XII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», организованная комитетами Госдумы по науке и высшему образованию и по просвещению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Гурулев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков (второй слева) и первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Виктория Николаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов (в центре) и первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред Госдумы Петр Толстой (в центре) и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по финансовому рынку Олег Димов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время первого пленарного заседания осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по просвещению Лариса Тутова и зампред комитета по просвещению Нурбаганд Нурбагандов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, первый зампред комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог и зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Холл здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты и фотографы перед началом заседания по внесению законопроекта «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в Госдуму

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (в центре) и его заместители Александр Жуков, Иван Мельников, Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Борис Чернышов и Владислав Даванков на первом пленарном заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все