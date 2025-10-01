Снова в Думу

Слева направо: зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, первый зампред комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог и зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото