Снова в Думу

Слева направо: член комитета по просвещению Лариса Тутова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина и председатель комитета по просвещению Ольга Казакова
Слева направо: член комитета по международным делам Роза Чемерис, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева
Слева направо: зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, первый зампред комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог и зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов
Слева направо: председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин (в центре) и его заместители Александр Жуков, Иван Мельников, Виктория Абрамченко, Александр Бабаков, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Борис Чернышов и Владислав Даванков на первом пленарном заседании осенней сессии