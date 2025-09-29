29.09.2025, 13:28

Форум «Цифроземье–2025» в Воронеже Яркие кадры с выставки на IT-конференции в регионе

Региональный форум информационных технологий «Цифроземье 2025», который прошел в воронежском МТС Live Холл в сити-парке «Град» 25 сентября, собрал более 3 тыс. участников. В рамках мероприятия региональные и федеральные власти, разработчики и менеджмент IT-компаний обсуждали отраслевые проблемы, среди которых интеграция, поддержка и развитие отечественного оборудования и софта. Яркие кадры с форума — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».