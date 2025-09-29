Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Форум «Цифроземье–2025» в Воронеже

Яркие кадры с выставки на IT-конференции в регионе

Региональный форум информационных технологий «Цифроземье 2025», который прошел в воронежском МТС Live Холл в сити-парке «Град» 25 сентября, собрал более 3 тыс. участников. В рамках мероприятия региональные и федеральные власти, разработчики и менеджмент IT-компаний обсуждали отраслевые проблемы, среди которых интеграция, поддержка и развитие отечественного оборудования и софта. Яркие кадры с форума — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Робот в экспозиции выставочной площадки форума «Цифроземье» в Воронеже

Робот в экспозиции выставочной площадки форума «Цифроземье» в Воронеже

Участники и гости форума «Цифроземье» в Воронеже играют в ретро-игры на интерактивной площадке Сбербанка

Участники и гости форума «Цифроземье» в Воронеже играют в ретро-игры на интерактивной площадке Сбербанка

Джойстик от игровой приставки Dendy в руках посетителя форума «Цифроземье» в Воронеже

Джойстик от игровой приставки Dendy в руках посетителя форума «Цифроземье» в Воронеже

Миниатюрные роботы на площадке Сбербанка на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Миниатюрные роботы на площадке Сбербанка на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Участник форума «Цифроземье» в Воронеже тестирует VR-очки на одной из демонстрационных площадок

Участник форума «Цифроземье» в Воронеже тестирует VR-очки на одной из демонстрационных площадок

Участник форума управляет роботом на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Участник форума управляет роботом на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Участники и гости форума «Цифроземье» в Воронеже

Участники и гости форума «Цифроземье» в Воронеже

Малый робот, представленный в экспозиции форума «Цифроземье» в Воронеже

Малый робот, представленный в экспозиции форума «Цифроземье» в Воронеже

Руководитель проекта компании hh.ru по развитию агропромышленного направления в ЦФО Елена Бузо на площадке форума «Цифроземье» в Воронеже

Руководитель проекта компании hh.ru по развитию агропромышленного направления в ЦФО Елена Бузо на площадке форума «Цифроземье» в Воронеже

Серверное оборудование с системой хранения данных, представленное на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Серверное оборудование с системой хранения данных, представленное на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Маскот-утка на одной из выставочных площадок форума «Цифроземье» в Воронеже

Маскот-утка на одной из выставочных площадок форума «Цифроземье» в Воронеже

Аквапонный комплекс для выращивания гидробионтов в экспозиции выставочной площадки форума «Цифроземье» в Воронеже

Аквапонный комплекс для выращивания гидробионтов в экспозиции выставочной площадки форума «Цифроземье» в Воронеже

3D-принтер, представленный в экспозиции форума «Цифроземье» в Воронеже

3D-принтер, представленный в экспозиции форума «Цифроземье» в Воронеже

Посетители форума «Цифроземье» пробуют работу с 3D-принтером, создавая деталь

Посетители форума «Цифроземье» пробуют работу с 3D-принтером, создавая деталь

Пленарная сессия форума «Цифроземье 2025»

Пленарная сессия форума «Цифроземье 2025»

«Коммерсантъ-Черноземье» провел круглый стол в рамках форума «Цифроземье» в Воронеже. Тема дискуссии — «Импортозамещение программного обеспечения и цифрового оборудования: тренды и возможности для компаний»

«Коммерсантъ-Черноземье» провел круглый стол в рамках форума «Цифроземье» в Воронеже. Тема дискуссии — «Импортозамещение программного обеспечения и цифрового оборудования: тренды и возможности для компаний»

Тема дискуссии — «Импортозамещение программного обеспечения и цифрового оборудования: тренды и возможности для компаний»

Тема дискуссии — «Импортозамещение программного обеспечения и цифрового оборудования: тренды и возможности для компаний»

Круглый стол «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье» в Воронеже

Круглый стол «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье» в Воронеже

Василий Голуб, директор филиала МТС в Воронежской области на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Василий Голуб, директор филиала МТС в Воронежской области на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Сергей Барылюк, руководитель департамента по цифровой трансформации Koblik Group на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Сергей Барылюк, руководитель департамента по цифровой трансформации Koblik Group на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Денис Волков (в центре), министр цифрового развития Воронежской области на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Денис Волков (в центре), министр цифрового развития Воронежской области на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Вадим Форопонов, руководитель ИТ «Воронежский шампиньон» на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Вадим Форопонов, руководитель ИТ «Воронежский шампиньон» на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Игорь Помитов, директор по ИТ, АО «Минудобрения» на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Игорь Помитов, директор по ИТ, АО «Минудобрения» на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Модератор, главный редактор «Коммерсантъ-Черноземье» Сергей Калашников (справа) во время дискуссии на круглом столе в рамках форума «Цифроземье»

Модератор, главный редактор «Коммерсантъ-Черноземье» Сергей Калашников (справа) во время дискуссии на круглом столе в рамках форума «Цифроземье»

Артем Котляров, ИТ директор ДСК на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Артем Котляров, ИТ директор ДСК на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Руководитель ИТ-направления компании «Воронежский шампиньон» Вадим Форопонов на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Руководитель ИТ-направления компании «Воронежский шампиньон» Вадим Форопонов на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье» в рамках форума «Цифроземье»

Слева направо: директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб, ИТ-директор ДСК Артем Котляров и руководитель ИТ-направления компании «Воронежский шампиньон» Вадим Форопонов на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье»

Слева направо: директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб, ИТ-директор ДСК Артем Котляров и руководитель ИТ-направления компании «Воронежский шампиньон» Вадим Форопонов на круглом столе «Коммерсантъ-Черноземье»

Модератор круглого стола, главный редактор «Коммерсантъ-Черноземье» Сергей Калашников (слева) и Василий Голуб, директор филиала МТС в Воронежской области (справа) на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Модератор круглого стола, главный редактор «Коммерсантъ-Черноземье» Сергей Калашников (слева) и Василий Голуб, директор филиала МТС в Воронежской области (справа) на форуме «Цифроземье» в Воронеже

