18.11.2025, 17:49

Воронеж и его художник Жизнь, памятные места и известные работы Александра Бучкури

18 ноября исполняется 155 лет со дня рождения Александра Бучкури — ученика Ильи Репина, живописца, педагога и одного из основателей воронежской художественной школы. Его картины — от «Крестьянки в саду» до «Свадебного поезда» — стали частью визуальной летописи региона, сохранив атмосферу южнорусской деревни и образ простого человека. Память о Бучкури хранят многие адреса Воронежа — от Подгорного, где он жил и работал, до рисовальной школы на Орджоникидзе, ставшей центром его педагогической и творческой деятельности. Памятные места и известные работы художника — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».