Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронеж и его художник

Жизнь, памятные места и известные работы Александра Бучкури

18 ноября исполняется 155 лет со дня рождения Александра Бучкури — ученика Ильи Репина, живописца, педагога и одного из основателей воронежской художественной школы. Его картины — от «Крестьянки в саду» до «Свадебного поезда» — стали частью визуальной летописи региона, сохранив атмосферу южнорусской деревни и образ простого человека. Память о Бучкури хранят многие адреса Воронежа — от Подгорного, где он жил и работал, до рисовальной школы на Орджоникидзе, ставшей центром его педагогической и творческой деятельности. Памятные места и известные работы художника — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Предыдущая фотография
«Крестьянка в саду» (1911 год) — одна из самых известных картин Александра Бучкури. Женщина на фоне летнего сада стала символом внутреннего достоинства и покоя

«Крестьянка в саду» (1911 год) — одна из самых известных картин Александра Бучкури. Женщина на фоне летнего сада стала символом внутреннего достоинства и покоя

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Имя мастера, создавшего художественную школу Воронежа, увековечено в названии одной из улиц города

Имя мастера, создавшего художественную школу Воронежа, увековечено в названии одной из улиц города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Улица начинается недалеко от Покровского собора и идет вниз по склону. Прогулка по ней — как путешествие во времени. Рядом — храм, подпорная стена, старые дворы, где оживает атмосфера начала XX века

Улица начинается недалеко от Покровского собора и идет вниз по склону. Прогулка по ней — как путешествие во времени. Рядом — храм, подпорная стена, старые дворы, где оживает атмосфера начала XX века

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Именно в такой городской среде жил художник

Именно в такой городской среде жил художник

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Свадебный поезд» (1912 год) — простая и одновременно торжественная сцена из крестьянской жизни

«Свадебный поезд» (1912 год) — простая и одновременно торжественная сцена из крестьянской жизни

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Здание бывшей школы на улице Орджоникидзе, где с 1907 по 1926 год находилась мастерская художника

Здание бывшей школы на улице Орджоникидзе, где с 1907 по 1926 год находилась мастерская художника

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Именно здесь формировалось ядро воронежской художественной школы

Именно здесь формировалось ядро воронежской художественной школы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Семейный портрет (Мария Гавриловна Епифанова с дочерью Лизой)» — интимная работа, запечатлевшая близких художнику людей

«Семейный портрет (Мария Гавриловна Епифанова с дочерью Лизой)» — интимная работа, запечатлевшая близких художнику людей

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Последние годы жизни художника прошли в Подгорном. Здесь он находил темы для своих поздних работ — крестьянские лица, деревенские пейзажи

Последние годы жизни художника прошли в Подгорном. Здесь он находил темы для своих поздних работ — крестьянские лица, деревенские пейзажи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Озеро Круглое в Подгорном — здесь часто гулял и писал этюды художник

Озеро Круглое в Подгорном — здесь часто гулял и писал этюды художник

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последний автопортрет мастера

Последний автопортрет мастера

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Следующая фотография
1 / 11

«Крестьянка в саду» (1911 год) — одна из самых известных картин Александра Бучкури. Женщина на фоне летнего сада стала символом внутреннего достоинства и покоя

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Имя мастера, создавшего художественную школу Воронежа, увековечено в названии одной из улиц города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Улица начинается недалеко от Покровского собора и идет вниз по склону. Прогулка по ней — как путешествие во времени. Рядом — храм, подпорная стена, старые дворы, где оживает атмосфера начала XX века

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Именно в такой городской среде жил художник

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Свадебный поезд» (1912 год) — простая и одновременно торжественная сцена из крестьянской жизни

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Здание бывшей школы на улице Орджоникидзе, где с 1907 по 1926 год находилась мастерская художника

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Именно здесь формировалось ядро воронежской художественной школы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Семейный портрет (Мария Гавриловна Епифанова с дочерью Лизой)» — интимная работа, запечатлевшая близких художнику людей

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Последние годы жизни художника прошли в Подгорном. Здесь он находил темы для своих поздних работ — крестьянские лица, деревенские пейзажи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Озеро Круглое в Подгорном — здесь часто гулял и писал этюды художник

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последний автопортрет мастера

Фото: Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд