Этот День в череде лет

Константин Макаров встретил День Победы в районе города Граца в Австрии. На третью годовщину Победы, в 1947 году, он вспоминал события мая 1945-го: «Три года назад в это время мы в районе города Грац в Австрии собирали трофейные машины, ловили фрицев в лесах, наводили везде “порядок” — наш военный, фронтовой. В это время в Граце весь город был увешан флагами и красными, и белыми в знак капитуляции — и национальными австрийскими, и флагами союзников. В общем, полнейшая капитуляция. А мы, русские, разъезжали на машинах и ходили по их территории, как хозяева распоряжаемся всем, ибо мы это завоевали кровью и имеем на это право как победители, а главное, за то, что натворили у нас фашисты, в том числе и австрийцы». На фото: красноармейцы и жители Вены танцуют вальс у здания парламента в мае 1945 года

Фото: Анатолий Морозов / Сайт Посольства Австрии