Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не первый блин

Как отмечали Масленицу в Воронежской области в разные годы

Масленица — традиционный славянский праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом, символические дни встречи весны и прощания с зимой. В этом году гуляния пришлись на неделю с 24 февраля по 2 марта. В наши дни праздничные мероприятия обычно включают конкурсы, ярмарки, аттракционы, концерты и, конечно, поедание блинов. О том, как отмечали масленицу в Воронежской области в разные годы — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Предыдущая фотография
Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленица в детском саду Воронежа. Март 1994 года

Масленица в детском саду Воронежа. Март 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воспитатель детского сада играет на аккордеоне и поет. Март 1994 года

Воспитатель детского сада играет на аккордеоне и поет. Март 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс поедания блинов на скорость на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года

Конкурс поедания блинов на скорость на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Хождение на ходулях. Воронеж, февраль 1994 года

Хождение на ходулях. Воронеж, февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Мужчина лезет по столбу за призом. Февраль 1994 года

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Мужчина лезет по столбу за призом. Февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы. Воронеж, 1994 год

Сжигание чучела Масленицы. Воронеж, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в Воронеже. Февраль 1994 года

Масленичные гуляния в Воронеже. Февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы у городского дворца культуры в Воронеже. Март 1998 года

Сжигание чучела Масленицы у городского дворца культуры в Воронеже. Март 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в Воронеже. Мужчина прыгает через костер. Март 1998 года

Масленичные гуляния в Воронеже. Мужчина прыгает через костер. Март 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в Рамони Воронежской области. Март 2003 года

Масленичные гуляния в Рамони Воронежской области. Март 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленица в Рамони Воронежской области. Март 2003 года

Масленица в Рамони Воронежской области. Март 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичная забава: молодые люди собираются лезть на столб. Март 2003 года

Масленичная забава: молодые люди собираются лезть на столб. Март 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Масленичный» столб. Воронежская область, Рамонь, 2003 год

«Масленичный» столб. Воронежская область, Рамонь, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Горящее чучело Масленицы. 2003 год

Горящее чучело Масленицы. 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в спортивном комплексе Олимпик. Воронеж, март 2011 года

Масленичные гуляния в спортивном комплексе Олимпик. Воронеж, март 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленица в Воронеже. Конкурс борьбы на мешках. Март 2011 года

Масленица в Воронеже. Конкурс борьбы на мешках. Март 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Армрестлинг. Масленица в Воронеже, март 2011 года

Армрестлинг. Масленица в Воронеже, март 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Масленичный» столб, март 2011 года, Воронеж

«Масленичный» столб, март 2011 года, Воронеж

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание масленичного чучела в Воронеже, 2011 год

Сжигание масленичного чучела в Воронеже, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Раздача бесплатных блинов со сметаной и чая на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года

Раздача бесплатных блинов со сметаной и чая на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья на воронежской площади Ленина в феврале 2012 года. Мужчина лезет на столб за призом

Масленичные гулянья на воронежской площади Ленина в феврале 2012 года. Мужчина лезет на столб за призом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Горожане на праздновании масленицы. 2012 год

Горожане на праздновании масленицы. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс по перетягиванию каната. Воронеж, февраль 2012 года

Конкурс по перетягиванию каната. Воронеж, февраль 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния на площади Ленина, 2012 год

Масленичные гуляния на площади Ленина, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Борьба на мешках в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Борьба на мешках в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители села Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области едят блины. Март 2013 года

Жители села Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области едят блины. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс по приготовлению блинов в селе Нижнее Турово Воронежской области. Март 2013 года

Конкурс по приготовлению блинов в селе Нижнее Турово Воронежской области. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. 2013 год

Сжигание чучела Масленицы в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Масленичные гулянья в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс по бегу со сковородкой с подбрасыванием блина в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Конкурс по бегу со сковородкой с подбрасыванием блина в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Бег в мешках. Село Кривоносово Россошанского района Воронежской области, февраль 2015 года

Бег в мешках. Село Кривоносово Россошанского района Воронежской области, февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс по бегу с ведрами с водой. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Конкурс по бегу с ведрами с водой. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Дети катаются на санях. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Дети катаются на санях. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители села Кривоносово готовят метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Жители села Кривоносово готовят метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. Февраль 2015 года

Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области угощаются блинами. Февраль 2015 года

Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области угощаются блинами. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области едят блины. Февраль 2015 года

Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области едят блины. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Женщины несут метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Женщины несут метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы в селк Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. 2015 год

Сжигание чучела Масленицы в селк Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Женщина угощает блинами жителей хутора Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Женщина угощает блинами жителей хутора Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области. Конкурс по укладыванию блинов в местном клубе. 2020 год

Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области. Конкурс по укладыванию блинов в местном клубе. 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Борьба на мешках. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год

Борьба на мешках. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год

Сжигание чучела Масленицы. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Следующая фотография
1 / 50

Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленица в детском саду Воронежа. Март 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воспитатель детского сада играет на аккордеоне и поет. Март 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс поедания блинов на скорость на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Хождение на ходулях. Воронеж, февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Мужчина лезет по столбу за призом. Февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы. Воронеж, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в Воронеже. Февраль 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы у городского дворца культуры в Воронеже. Март 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в Воронеже. Мужчина прыгает через костер. Март 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в Рамони Воронежской области. Март 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленица в Рамони Воронежской области. Март 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичная забава: молодые люди собираются лезть на столб. Март 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Масленичный» столб. Воронежская область, Рамонь, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Горящее чучело Масленицы. 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в спортивном комплексе Олимпик. Воронеж, март 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленица в Воронеже. Конкурс борьбы на мешках. Март 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Армрестлинг. Масленица в Воронеже, март 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Масленичный» столб, март 2011 года, Воронеж

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание масленичного чучела в Воронеже, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Раздача бесплатных блинов со сметаной и чая на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья на воронежской площади Ленина в феврале 2012 года. Мужчина лезет на столб за призом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Горожане на праздновании масленицы. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс по перетягиванию каната. Воронеж, февраль 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния на площади Ленина, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Борьба на мешках в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители села Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области едят блины. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс по приготовлению блинов в селе Нижнее Турово Воронежской области. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гулянья в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс по бегу со сковородкой с подбрасыванием блина в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Бег в мешках. Село Кривоносово Россошанского района Воронежской области, февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Конкурс по бегу с ведрами с водой. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Дети катаются на санях. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители села Кривоносово готовят метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области угощаются блинами. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области едят блины. Февраль 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Женщины несут метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы в селк Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Женщина угощает блинами жителей хутора Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области. Конкурс по укладыванию блинов в местном клубе. 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Борьба на мешках. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Сжигание чучела Масленицы. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд