Не первый блин Как отмечали Масленицу в Воронежской области в разные годы

Масленица — традиционный славянский праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом, символические дни встречи весны и прощания с зимой. В этом году гуляния пришлись на неделю с 24 февраля по 2 марта. В наши дни праздничные мероприятия обычно включают конкурсы, ярмарки, аттракционы, концерты и, конечно, поедание блинов. О том, как отмечали масленицу в Воронежской области в разные годы — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».