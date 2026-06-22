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Владимиру Шахрину исполнилось 67 лет

22 июня 1959 года в Свердловске родился лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин. Именинник — в фотогалерее «Ъ-Урал».
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Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин во время выступления на фестивале &quot;Нашествие&quot;. 2004 год

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время выступления на фестивале "Нашествие". 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин (справа) и гитарист Владимир Бегунов (слева) во время выступления на юбилейном концерте, посвященному двадцатилетию группы. Концерт прошел в спорткомплексе &quot;Олимпийский&quot;. 2005 год

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин (справа) и гитарист Владимир Бегунов (слева) во время выступления на юбилейном концерте, посвященному двадцатилетию группы. Концерт прошел в спорткомплексе "Олимпийский". 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин во время выступления на юбилейном концерте. Концерт, посвященный двадцатилетию группы, прошел в спорткомплексе &quot;Олимпийский&quot;

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время выступления на юбилейном концерте. Концерт, посвященный двадцатилетию группы, прошел в спорткомплексе "Олимпийский"

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин во время выступления на российском рок-фестивале &quot;Нашествие - 2005&quot;

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время выступления на российском рок-фестивале "Нашествие - 2005"

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Зрители на гала-концерте, посвященном проведению саммиту &quot;G 8&quot; (Большой восьмерки) &quot;Стоп, контрафакт&quot; на Васильевском спуске. 2006 год

Зрители на гала-концерте, посвященном проведению саммиту "G 8" (Большой восьмерки) "Стоп, контрафакт" на Васильевском спуске. 2006 год

Фото: Коммерсантъ  /  купить фото

Рок-фестиваль &quot;Эммаус 2007&quot; прошел в поселке Эммаус под Тверью

Рок-фестиваль "Эммаус 2007" прошел в поселке Эммаус под Тверью

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин (справа) и гитарист Владимир Бегунов во время выступления на открытии мотосезона 2008 компанией Harley Davidson

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин (справа) и гитарист Владимир Бегунов во время выступления на открытии мотосезона 2008 компанией Harley Davidson

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин во время интервью на репетировочной базе группы

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время интервью на репетировочной базе группы

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий

Лидер группы &quot;Чай Ф&quot; Владимир Шахрин во время выступления на X юбилейном фестивале рок-музыки &quot;Старый новый рок&quot;. 2009 год

Лидер группы "Чай Ф" Владимир Шахрин во время выступления на X юбилейном фестивале рок-музыки "Старый новый рок". 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

Слева направо: лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин, солист группы &quot;Рубль&quot; Сергей Шнуров, лидер группы &quot;Ва-банк&quot; Александр Ф. Скляр и лидер группы &quot;Неприкасаемые&quot; Гарик Сукачев во время выступления на концерте, посвященном 50-летию Гарика Сукачева

Слева направо: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, солист группы "Рубль" Сергей Шнуров, лидер группы "Ва-банк" Александр Ф. Скляр и лидер группы "Неприкасаемые" Гарик Сукачев во время выступления на концерте, посвященном 50-летию Гарика Сукачева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин на акции &quot;Поминки старого Екатеринбурга&quot;. Акция состоялась на месте снесенного памятника архитектуры XIX века - особняка инженера Ярутина. 2009 год

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин на акции "Поминки старого Екатеринбурга". Акция состоялась на месте снесенного памятника архитектуры XIX века - особняка инженера Ярутина. 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин (слева) и лидер группы &quot;Неприкасаемые&quot; Гарик Сукачев (справа) во время выступления на концерте, посвященном 50-летию Гарика Сукачева

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин (слева) и лидер группы "Неприкасаемые" Гарик Сукачев (справа) во время выступления на концерте, посвященном 50-летию Гарика Сукачева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Владимир Шахрин на митинге в защиту руководителя нижнетагильского отделения фонда &quot;Город без наркотиков&quot; Егора Бычкова, который состоялся на площади Труда в Екатеринбурге. 2010 год

Владимир Шахрин на митинге в защиту руководителя нижнетагильского отделения фонда "Город без наркотиков" Егора Бычкова, который состоялся на площади Труда в Екатеринбурге. 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Глава фонда &quot;Город без наркотиков&quot; Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) и лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин во время акции по раздаче наклеек фонда «Город без наркотиков». 2012 год

Глава фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время акции по раздаче наклеек фонда «Город без наркотиков». 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Титова

Музыканты группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин (слева) и Владимир Бегунов (справа) на церемонии запуска часов, ведущих обратный отсчет времени до начала XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, установленных на набережной городского пруда. 2013 год

Музыканты группы "Чайф" Владимир Шахрин (слева) и Владимир Бегунов (справа) на церемонии запуска часов, ведущих обратный отсчет времени до начала XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, установленных на набережной городского пруда. 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Концерт группы &quot;Чайф&quot; в спорткомплексе &quot;Олимпийский&quot;. 2015 год

Концерт группы "Чайф" в спорткомплексе "Олимпийский". 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

15-й рок-фестиваль &quot;Нашествие&quot;

15-й рок-фестиваль "Нашествие"

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Фестиваль &quot;ВКонтакте / VK Fest 2018&quot; прошел в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фестиваль "ВКонтакте / VK Fest 2018" прошел в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Илья Покалякин  /  купить фото

Фестиваль «Старый новый рок-2020»

Фестиваль «Старый новый рок-2020»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль Ural Music Night (&quot;Уральская ночь музыки&quot;). Официальное открытие в Екатеринбургском театре оперы и балета. 2020 год

Фестиваль Ural Music Night ("Уральская ночь музыки"). Официальное открытие в Екатеринбургском театре оперы и балета. 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония вручения &quot;Народной премии Е1&quot; прошла в киноконцертном театре &quot;Космос&quot;.2021 год

Церемония вручения "Народной премии Е1" прошла в киноконцертном театре "Космос".2021 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Фестиваль российского рока &quot;Центру Стаса Намина (SNC) 35 лет&quot; в Зеленом театре Парка имени Горького. Участники группы &quot;Чайф&quot; слева направо: Владимир Бегунов, Владимир Шахрин, Вячеслав Двинин и Валерий Северин после выступления на фестивале. 2022 годуц

Фестиваль российского рока "Центру Стаса Намина (SNC) 35 лет" в Зеленом театре Парка имени Горького. Участники группы "Чайф" слева направо: Владимир Бегунов, Владимир Шахрин, Вячеслав Двинин и Валерий Северин после выступления на фестивале. 2022 годуц

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бородулин  /  купить фото

Владимир Шахрин во время выступления на фестивале Ural Music Night. 2026 год

Владимир Шахрин во время выступления на фестивале Ural Music Night. 2026 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время выступления на фестивале "Нашествие". 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин (справа) и гитарист Владимир Бегунов (слева) во время выступления на юбилейном концерте, посвященному двадцатилетию группы. Концерт прошел в спорткомплексе "Олимпийский". 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время выступления на юбилейном концерте. Концерт, посвященный двадцатилетию группы, прошел в спорткомплексе "Олимпийский"

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время выступления на российском рок-фестивале "Нашествие - 2005"

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Зрители на гала-концерте, посвященном проведению саммиту "G 8" (Большой восьмерки) "Стоп, контрафакт" на Васильевском спуске. 2006 год

Фото: Коммерсантъ  /  купить фото

Рок-фестиваль "Эммаус 2007" прошел в поселке Эммаус под Тверью

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин (справа) и гитарист Владимир Бегунов во время выступления на открытии мотосезона 2008 компанией Harley Davidson

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время интервью на репетировочной базе группы

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий

Лидер группы "Чай Ф" Владимир Шахрин во время выступления на X юбилейном фестивале рок-музыки "Старый новый рок". 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

Слева направо: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, солист группы "Рубль" Сергей Шнуров, лидер группы "Ва-банк" Александр Ф. Скляр и лидер группы "Неприкасаемые" Гарик Сукачев во время выступления на концерте, посвященном 50-летию Гарика Сукачева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин на акции "Поминки старого Екатеринбурга". Акция состоялась на месте снесенного памятника архитектуры XIX века - особняка инженера Ярутина. 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин (слева) и лидер группы "Неприкасаемые" Гарик Сукачев (справа) во время выступления на концерте, посвященном 50-летию Гарика Сукачева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Владимир Шахрин на митинге в защиту руководителя нижнетагильского отделения фонда "Город без наркотиков" Егора Бычкова, который состоялся на площади Труда в Екатеринбурге. 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Глава фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время акции по раздаче наклеек фонда «Город без наркотиков». 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Титова

Музыканты группы "Чайф" Владимир Шахрин (слева) и Владимир Бегунов (справа) на церемонии запуска часов, ведущих обратный отсчет времени до начала XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, установленных на набережной городского пруда. 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Концерт группы "Чайф" в спорткомплексе "Олимпийский". 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

15-й рок-фестиваль "Нашествие"

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Фестиваль "ВКонтакте / VK Fest 2018" прошел в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Илья Покалякин  /  купить фото

Фестиваль «Старый новый рок-2020»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль Ural Music Night ("Уральская ночь музыки"). Официальное открытие в Екатеринбургском театре оперы и балета. 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония вручения "Народной премии Е1" прошла в киноконцертном театре "Космос".2021 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Фестиваль российского рока "Центру Стаса Намина (SNC) 35 лет" в Зеленом театре Парка имени Горького. Участники группы "Чайф" слева направо: Владимир Бегунов, Владимир Шахрин, Вячеслав Двинин и Валерий Северин после выступления на фестивале. 2022 годуц

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бородулин  /  купить фото

Владимир Шахрин во время выступления на фестивале Ural Music Night. 2026 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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