Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин (справа) и гитарист Владимир Бегунов (слева) во время выступления на юбилейном концерте, посвященному двадцатилетию группы. Концерт прошел в спорткомплексе "Олимпийский". 2005 год
Слева направо: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, солист группы "Рубль" Сергей Шнуров, лидер группы "Ва-банк" Александр Ф. Скляр и лидер группы "Неприкасаемые" Гарик Сукачев во время выступления на концерте, посвященном 50-летию Гарика Сукачева
Владимир Шахрин на митинге в защиту руководителя нижнетагильского отделения фонда "Город без наркотиков" Егора Бычкова, который состоялся на площади Труда в Екатеринбурге. 2010 год
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Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Глава фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время акции по раздаче наклеек фонда «Город без наркотиков». 2012 год
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Коммерсантъ / Екатерина Титова
Музыканты группы "Чайф" Владимир Шахрин (слева) и Владимир Бегунов (справа) на церемонии запуска часов, ведущих обратный отсчет времени до начала XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, установленных на набережной городского пруда. 2013 год
Фестиваль российского рока "Центру Стаса Намина (SNC) 35 лет" в Зеленом театре Парка имени Горького. Участники группы "Чайф" слева направо: Владимир Бегунов, Владимир Шахрин, Вячеслав Двинин и Валерий Северин после выступления на фестивале. 2022 годуц