Фестиваль российского рока "Центру Стаса Намина (SNC) 35 лет" в Зеленом театре Парка имени Горького. Участники группы "Чайф" слева направо: Владимир Бегунов, Владимир Шахрин, Вячеслав Двинин и Валерий Северин после выступления на фестивале. 2022 годуц

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бородулин / купить фото