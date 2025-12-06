Гений деконструкции

Фрэнк Гери родился 28 февраля 1929 года в Торонто в семье выходцев из Российской империи. Его дедушка владел строительным магазином. Бабушка строила вместе с мальчиком игрушечные города из проволочной сетки и неокрашенной фанеры. В семье говорили как на польском, так и на русском языке. Позже Гери отучился в архитектурной школе Южной Калифорнии и Гарвардской высшей школе дизайна
Фото:
Mike Blake / Reuters
«98 процентов зданий на земле — коробки. Мы живем в коробках, работаем в коробках, и многие этого даже не замечают» В начале карьеры Фрэнк Гери создавал мебель из картона. Но в итоге занялся архитектурой. В 1963-м он основал мастерскую Frank O. Gehry and Associates (ныне — Gehry Partners). Первыми ее проектами стали офисные и торговые здания. Вместе с художниками Класом Ольденбургом и Коосье ван Брюггеном Гери придумал и построил здание рекламного агентства Chiat/Day в американской Венеции (на фото). Сейчас в нем работают около 500 сотрудников компании Google
Фото:
Lucy Nicholson / Reuters
В 1989-м Фрэнк Гери стал лауреатом Притцкеровской премии, которую часто называют аналогом Нобелевской премии в мире архитектуры. На вручении Гери назвали «Пикассо архитектуры». С тех пор в его карьере начался расцвет, заказы поступали гораздо чаще. В 1992-м специально для Олимпийских игр в Барселоне он создал павильон в виде золотой рыбки, покрытой стальной сеткой (на фото). Рыба считается одним из главных символов в его творчестве
«Единственная причина экспрессивности моих зданий — я хочу придать им человеческий характер. Скучные стеклянные коробки навевают холод, они недружелюбны по отношению к людям. Я пытаюсь это изменить» Чаще всего Фрэнк Гери работал в стиле деконструкции. Его здания напоминали волнообразные скульптуры. В ранний период наиболее известным примером считается Художественный музей Вейсмана в Миннеаполисе (Соединенные Штаты, на фото)
Фото:
Raymond Boyd / Getty Images
«Не понимаю, зачем люди нанимают архитектора, а затем указывают, что ему делать» С 1994 по 1996 год Фрэнк Гери возвел несколько жилых домов в рамках государственного жилищного строительства в Гольдштейне (Германия)
Фото:
X-angel / Wikipedia
В 1996-м вместе с чешским архитектором Владо Милуница Гери построил пражские офисы голландской страховой компании Nationale-Nederlanden. В мире они стали известны как «Танцующий дом». Во время строительства Гери опасался, что «голливудский кич» окажется слишком радикальным для исторической Праги. Позже Чешский национальный банк выпустил золотые монеты номиналом 2000 крон с видом «Танцующего дома»
«Я люблю возвращаться в Бильбао» Наиболее важной работой Гери считается Музей Гуггенхайма в Бильбао (Испания). Критики из The Independent назвали его «архитектурным подвигом», а американский архитектор Филип Джонсон — «величайшим зданием нашего времени»
Фото:
Vincent West / Reuters
В 2000-м в Сиэтле (Соединенные Штаты) открыли музей поп-культуры MoPop. Его главное здание построил Фрэнк Гери, вдохновением для архитектора послужили гитары Джими Хендрикса, которые музыкант разбивал под конец концертов
Фото:
Jim Bennett / Getty Images for Museum of Pop Culture
«Хочу спрятаться под одеялом, когда мои здания открываются для публики. Я в ужасе от того, что могут подумать люди. Я называю это чувством здоровой неуверенности» На фото: Школа менеджмента Case Western Reserve в Кливленде (США)
Фото:
Harmanani / Wikipedia
«Я медленный архитектор. Мне надо много времени на создание проекта. И рассказ о том, что я разбрасываю свои строительные идеи в воздухе и по земле, является очень далеким от истины» В 2003-м в Лос-Анджелесе (Соединенные Штаты) открылся концертный зал Уолта Диснея. Фрэнк Гери работал над проектом около 15 лет, его несколько раз замораживали из-за нехватки средств
Фото:
Nick Ut, File / AP
В 2004-м архитектор завершил строительство пешеходного моста через Миллениум-парк в Чикаго. Он задумывался как шумовой заслон между парком и шоссе. Мост носит название в честь нефтяной компании BP, которая выделила на его строительство около $5 млн
Фото:
Raymond Boyd / Getty Images
«Я не страдаю манией величия и не думаю о том, как завоевать весь мир. Скорее всего, успех пришел потому, что я придерживался собственного курса» Гери значительно видоизменил американские вузы. В 2000-е годы он построил корпус в Массачусетском технологическом институте (на фото) и здание Библиотеки Питера Льюиса в Принстоне
Фото:
Robert E. Klein / AP
Среди прочего Фрэнк Гери появился в мультсериале The Simpsons. В серии «Тюремная крыса» он спроектировал концертный зал в Спрингфилде, просто скомкав лист бумаги. Своего персонажа Гери озвучил сам На фото: Музей производства мебели и товаров для дома МАРТа в Херфорде (Германия)
Фото:
Werner OTTO / ullstein bild / Getty Images
Коммерческие заказчики ценят Фрэнк Гери за то, что после финансовых проблем на строительстве концертного зала Уолта Диснея он строго придерживается первоначальной сметы, несмотря на сложность архитектурной формы На фото: отель Marques de Riscal в Эльсьего (Испания)
Фото:
CALLE MONTES / PHOTONONSTOP / AFP
«Для меня каждый день — это новое дело. Я подхожу к каждому проекту с чувством незащищенности, словно это мой первый проект в жизни, который только предстоит сделать, и я начинаю беспокоиться, я просто иду и начинаю работать. Но я не уверен, куда я двигаюсь — если бы знал направление, я бы ничего не сделал» На фото: Центр здоровья мозга Кливлендской клиники в Лас-Вегасе (Соединенные Штаты)
Фото:
Mark Ralston / AFP
В 2011-м Гери снова занялся жилыми домами. Он спроектировал небоскребы на Манхэттене в Нью-Йорке (США, на фото) и Гонконге (Китай)
Фото:
Ted Shaffrey / AP
В 2013-м Гери завершил строительство Биологического музея в Панаме. Цветная крыша символизирует природное разнообразие
Фото:
Arnulfo Franco / AP
«Я не "звезд-хитектор", я ар-хитектор» Наиболее заметными проектами последних лет стали штаб-квартира Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в Калифорнии и крыша здания фонда Louis Vuitton в Париже (на фото)