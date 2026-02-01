01.02.2026, 09:45

«Не было никогда у меня мечты или желания работать в Москве» 95 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина

1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 95 лет. Вся его жизнь была связана со Свердловском: здесь он родился, получил высшее образование и начал политическую карьеру. «Расставаться со Свердловском было очень грустно, здесь я оставлял друзей, товарищей, — напишет он позже в книге «Исповедь на заданную тему». — Здесь и родной Уральский политехнический, здесь прошел высшую школу производства, здесь перешел с хозяйственной на партийную работу. Да что там, собственно — вся жизнь здесь. Не было никогда у меня мечты или просто желания работать в Москве». Памяти первого президента — фотогалерея «Ъ-Урал».