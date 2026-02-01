Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Не было никогда у меня мечты или желания работать в Москве»

95 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина

1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 95 лет. Вся его жизнь была связана со Свердловском: здесь он родился, получил высшее образование и начал политическую карьеру. «Расставаться со Свердловском было очень грустно, здесь я оставлял друзей, товарищей, — напишет он позже в книге «Исповедь на заданную тему». — Здесь и родной Уральский политехнический, здесь прошел высшую школу производства, здесь перешел с хозяйственной на партийную работу. Да что там, собственно — вся жизнь здесь. Не было никогда у меня мечты или просто желания работать в Москве». Памяти первого президента — фотогалерея «Ъ-Урал».
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области.

Первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Николаевич Ельцин во время митинга в Лужниках, 1988 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Киселев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Донской

Фото: Собрание музея «Московский Дом фотографии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Президентский центр Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

