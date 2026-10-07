Работника предприятия в Прикамье подозревают в покушении на убийство директора
07.10.2026, 16:12
Следственный отдел по городу Чайковскому возбудил уголовное дело о покушении на руководителя местного предприятия. Как сообщает пресс-служба СКР по Прикамью, днем 6 октября злоумышленник, вооружившись топором, зашел в кабинет производственного цеха, где, по данным следствия, из личной неприязни нанес директору организации удар в область головы.
Действия фигуранта были пресечены очевидцами. Потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Подозреваемый скрылся с места преступления, спрятав орудие преступления, однако вскоре был задержан. Сейчас производится его допрос в качестве подозреваемого. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем произведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.