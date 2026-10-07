«Росатом» рассчитывает запустить завод магнитов в Глазове в 2029 году
Мощности производства на первом этапе достигнут 500 т в год
Обновлено07.10.2026, 22:47
«Росатом» рассчитывает запустить в первом полугодии 2029 года завод по производству постоянных редкоземельных магнитов полного цикла в Глазове. На первом этапе предприятие будет выпускать 500 тонн продукции в год, сообщил журналистам генеральный директор «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов.
По его словам, оборудование для завода планируют установить в 2028 году. Первые шесть месяцев 2029 года потребуются для отладки технологии и постепенного выхода на проектную мощность. При этом проектная мощность всего предприятия составит 1 тыс. тонн магнитов в год.
Продукция будет предназначена для электромобилей, робототехники и других высокотехнологичных отраслей промышленности.
Соглашение о создании в Глазове первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов правительство Удмуртии, «ТВЭЛ» и «Росатом МеталлТех» подписали на ПМЭФ в 2023 году. В 2024 году сообщалось, что в проект до 2030 года планируется направить 3,6 млрд руб.
В июне 2026 года «Ъ-Удмуртия» сообщал, что на строительство инфраструктуры промпарка в Глазове, где разместится завод, направят 390,6 млн руб. В состав работ входят строительство внутриплощадочных электрических, газовых, канализационных и водопроводных сетей, а также дорог и освещения.