«Росатом» рассчитывает запустить завод магнитов в Глазове в 2029 году

По его словам, оборудование для завода планируют установить в 2028 году. Первые шесть месяцев 2029 года потребуются для отладки технологии и постепенного выхода на проектную мощность. При этом проектная мощность всего предприятия составит 1 тыс. тонн магнитов в год.