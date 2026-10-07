Красновишерск предполагается газифицировать в 2028 году

Распределительный газопровод до Красновишерска введут в эксплуатацию в 2028 году. Строительство магистрали запланировано на 2026–2027 годы. Информация об этом появилась на странице краевого министерства ЖКХ «ВКонтакте». Ее озвучил представитель ведомства, отвечая на вопрос местного жителя.

Напомним, в конце сентября завершилось строительство межпоселкового газопровода и распределительных сетей для газификации населенных пунктов Чердынского и Красновишерского округов. Новая инфраструктура позволит подключить более 3,6 тыс. домовладений. Доступ к природному газу получат более 9 тыс. жителей Чердыни, Губдора, Серегово, Березовой Старицы и Рябинино.