Астраханская область утвердила план по повышению рождаемости к 2030 году

Правительство Астраханской области утвердило программу повышения рождаемости на 2026–2030 годы. К 2030 году суммарный коэффициент рождаемости планируется довести до 1,6, а к 2036-му — до 1,8, говорится в постановлении от 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Отдельное внимание уделят рождениям третьих и последующих детей, где показатель должен вырасти с 0,561 до 0,657. Число абортов на 1 тыс. женщин планируется сократить с 7,0 до 6,0, а долю отказавшихся от прерывания беременности после консультирования увеличить с 36,3% до 40% к 2029 году.

Согласно документу, в регионе создадут центр демографических компетенций, запустят службу «Новая жизнь» для беременных в трудной ситуации и психологическую программу «Сила без насилия». Для молодых и студенческих семей создадут центры поддержки в вузах, места в детсадах рядом с университетами и гибкий график посещения для детей преподавателей и студентов.

Среди мер реструктуризация кабинетов в женские консультации в Ахтубинском, Володарском, Наримановском, Икрянинском и Камызякском районах, а также установка модульной конструкции под вновь организуемую женскую консультацию в Приволжском и Харабалинском районах. Дополнительно в общественных зданиях появятся комнаты матери и ребенка, в парках обустроят семейные зоны отдыха, а на транспорте предусмотрят места для колясок.

Нина Шевченко