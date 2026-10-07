СК начал проверку после обрушения потолка в Пензенском медколледже

В Пензенском базовом медколледже обрушилась часть потолка. Следствие организовало проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по распространенной в СМИ информации, сообщили в региональном следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На втором этаже Пензенского медколледжа упали фрагменты потолка

Фото: Яндекс Карты На втором этаже Пензенского медколледжа упали фрагменты потолка

Фото: Яндекс Карты

По оперативным данным, накануне вечером на втором этаже здания пензенского колледжа около одной из аудиторий упали фрагменты потолка. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание здания колледжа, дадут оценку. После проверки будет принято процессуальное решение.

Пензенский базовый медицинский колледж располагается в историческом здании на пересечении улиц Карла Маркса и Красной, 8/60. Этот двухэтажный каменный флигель входит в архитектурный комплекс, который является историко-архитектурным памятником Пензенской области, а первые сведения о нем относятся к 1787 году. Ранее в этом здании размещалась ремесленная школа имени Ф. Е. Швецова, открытая в 1884 году.

Марина Окорокова