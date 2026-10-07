В Удмуртии выдворят более 10 иностранцев в рамках операции «Нелегал»

Отдельно правоохранители выявили 16 случаев незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности. В двух случаях судом применено дополнительное наказание в виде принудительного выдворения за пределы России из-за повторного нарушения. За незаконное привлечение иностранцев к работе к ответственности привлечены 10 работодателей, еще в отношении шести проводятся проверки.