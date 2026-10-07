В Удмуртии выдворят более 10 иностранцев в рамках операции «Нелегал»
Еще 62 мигрантам запретили въезд в страну
Обновлено07.10.2026, 22:47
В Удмуртии более 10 иностранцев по решениям МВД выдворят из России в рамках второго этапа федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2026», сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители выявили более 100 нарушений миграционного законодательства. По итогам рассмотрения административных дел назначены штрафы на сумму свыше 600 тыс. руб. Еще в отношении 62 иностранцев принято решение о запрете въезда в Россию.
В рамках операции сотрудники МВД проверяют объекты строительства, сельского хозяйства, торговли и транспортной инфраструктуры, а также места компактного проживания иностранных граждан.
Отдельно правоохранители выявили 16 случаев незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности. В двух случаях судом применено дополнительное наказание в виде принудительного выдворения за пределы России из-за повторного нарушения. За незаконное привлечение иностранцев к работе к ответственности привлечены 10 работодателей, еще в отношении шести проводятся проверки.