В Перми выросла цена на квадратный метр в новостройках

По итогам третьего квартала 2026 года средняя стоимость квадратного метра в пермской новостройке достигла 168,6 тыс. руб. Это на 2,3% больше, чем тремя месяцами ранее. При этом средняя цена на квартиру в новом доме составила 8,4 млн руб., что выше показателя второго квартала на 1,1%. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В целом по крупным городам России средняя цена квартиры в новостройке выросла на 3,5% и составила 8,6 млн руб., а средняя стоимость квадратного метра — на 4,2%, до 166,9 тыс. руб. Наибольший рост стоимости квартиры показали Киров (+14,6%), Владимир (+12,6%), Махачкала(+12,4%), Владикавказ (+11,4%), Мурманск (+11,3%). Наибольшее снижение — Грозный (–13,3%), Севастополь (–4,3%), Хабаровск (–4,2%).