ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали

Металлопрокат из атмосферостойкой стали можно применять в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не требующий окраски и других видов дополнительной коррозионной защиты. Такая металлопродукция также подходит для использования в архитектурных и ландшафтных проектах:для декорирования фасадов и элементов экстерьера, создания элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Кроме этого, прокат из атмосферостойкой стали эстетически привлекателен за счет бархатистой структуры защитной патины и обеспечивает срок службы изделий из него до нескольких десятилетий.