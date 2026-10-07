Имущество компании Владимира Аветисяна купила организация из Санкт-Петербурга

Принадлежащие ООО «Горный холод» штольни в Красноглинском районе Самары купило на торгах ООО «ТекФорс Инжиниринг» из Санкт-Петербурга. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ

В лот вошли земли для промышленных объектов общей площадью 24 555 кв. м, на которых расположены здания, сооружения, движимое и недвижимое имущество, в том числе оргтехника.

Питерская компания заплатила за имущество 98,5 млн руб. При этом начальная цена лота превышала 150 млн руб.

Как указано на сайте «ТекФорс Инжиниринг», компания занимается созданием, развитием и сопровождением ИТ-инфраструктуры, мультимедийных решений и корпоративных информационных систем.

Самарское ООО «Горный холод» признано банкротом в 2022 году из-за долгов перед Газбанком. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром организации является Владимир Аветисян.