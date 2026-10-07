Удмуртия опустилась на три позиции в рейтинге материального благополучия
Республика заняла 41-е место среди регионов РФ
07.10.2026, 12:25
Удмуртия заняла 41-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2025 года, составленном РИА Рейтинг. За год республика опустилась на три позиции: в рейтинге по итогам 2024 года она занимала 38-е место. На соседних позициях в новом рейтинге расположились Ставропольский край (40-е место) и Иркутская область (42-е).
Рейтинг составлен с учетом пяти показателей: соотношения медианных доходов населения со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг, объема банковских вкладов на одного жителя, доли населения с доходами ниже границы бедности, доли семей, которым доступна покупка квартиры в ипотеку, и доли жителей с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.
В целом положительная динамика рейтингового балла в 2025 году зафиксирована в 64 регионах России, снижение — в 21 субъекте. По данным РИА Рейтинг, на результаты регионов в том числе повлияло изменение доступности покупки жилья в ипотеку.