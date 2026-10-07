Удмуртия опустилась на три позиции в рейтинге материального благополучия

Удмуртия заняла 41-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2025 года, составленном РИА Рейтинг. За год республика опустилась на три позиции: в рейтинге по итогам 2024 года она занимала 38-е место. На соседних позициях в новом рейтинге расположились Ставропольский край (40-е место) и Иркутская область (42-е).