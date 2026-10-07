В Прикамье ищут инвесторов для двух объектов культурного наследия

На торги выставлены объекты государственного имущества Пермского края, среди них — два объекта культурного наследия. Об этом сообщает краевое минимущество. Речь идет о «Правлении волостном» в селе Елпачиха, а также о «Корпусе больничном» в Чердыни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правление волостное в селе Елпачиха

Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Правление волостное в селе Елпачиха

Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Здание «Правления волостного» имеет площадь 464,7 кв. м, оно построено в начале ХХ века. В 1918 году здесь размещался волостной Совет крестьянских депутатов. Победитель торгов выполнит работы по сохранению и реставрации объекта. Прием заявок осуществляется до 24 октября.

«Корпус больничный» в Чердыни входит в состав ансамбля «Больница уездная», который также включает в себя флигель и земскую аптеку. Двухэтажное кирпичное здание площадью 1399,6 кв. м построено в 1913 году и связано с историей развития земской медицины в Прикамье. Для будущего инвестора обязательным условием является соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия и выполнение предусмотренных охранным обязательством работ. Прием заявок завершается 14 октября 2026 года. Начальная цена продажи обоих объектов — 1 руб.