С экс-главы лизинговой компании в Оренбуржье взыскали 9,7 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Оренбургской области о взыскании с бывшего руководителя «ОГЛК» Андрея Стрепкова 9,7 млн руб. для возвращения средств в региональный бюджет. Основанием для разбирательства стали результаты проверки исполнения законодательства о закупке сельхозтехники для передачи в лизинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время проверки надзорное ведомство установило, что экс-руководитель компании заключал сделки по приобретению сельскохозяйственной техники на заведомо невыгодных для региона условиях и повлекших имущественный ущерб его бюджету. Сделки заключались с аффилированным юридическим лицом, с руководителем которого бывший фигурант состоял в свойственных отношениях.

Заместитель прокурора Оренбургской области обратился в суд с целью возместить причиненный бюджету ущерб. Суд согласился с приведенными доводами и обязал господина Стрепкова выплатить 9,7 млн руб. в областной бюджет. На данный момент решение не вступило в законную силу.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что суд отправил под стражу Андрея Стрепкова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Яна Вежлева