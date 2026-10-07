Провал на трассе Полазна – Чусовой засыпан

Карстовая воронка, образовавшаяся на трассе вблизи остановки «Отворот на Кривое» (между пос. Дивья и Ветляны), полностью засыпан щебнем. Об этом сообщает краевой минтранс.

По информации министерства, работы по устранению провала велись всю ночь. Для ликвидации последствий потребовалось 500 тонн щебня. Как сообщают очевидцы, диаметр воронки составляет около восьми метров, а глубина — около 10 метров. В ближайшее время площадку начнут уплотнять и засыпать асфальтогранулятом, после чего планируется запустить движение транспорта. Для легковых машин дорожники организовали объездную дорогу через грунтовый участок.