Оренбуржец донес на соседа, чтобы спасти жену от уголовной ответственности

Суд назначил штраф жителю Первомайского района Оренбургской области, который обвинил невиновного человека в совершении преступления против него. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2026 года фигурант заявил полиции заведомо недостоверные сведения против невиновного гражданина (соседа) о причинении ему тяжких телесных повреждений. Таким способом он планировал спасти свою жену от уголовной ответственности: ранее она ударила обвиняемого ножом. В ведомстве уточнили, что мужчину предупреждали о том, что ложный донос преследуется по закону.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и назначил ему штраф 110 тыс. руб.

Яна Вежлева