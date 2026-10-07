Директора компании будут судить за мошенничество при ремонте больницы в Озерске

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Уфы и директора компании. Его обвиняют в мошенничестве на 8 млн руб. при ремонте больницы в Озерске (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, директор компании ООО «ВентСервис» заключил госконтракт на ремонт здания клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства. В 2021–2022 годах, не собираясь полностью исполнять взятые на себя обязательства, он начал затягивать сроки поставки материалов и ремонта. При этом в актах о приемке объем выполненных работ не совпадал с фактическим. В итоге организации необоснованно перечислили 8 млн руб.

Материалы уголовного дела направлены в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска