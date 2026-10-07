Ольга Корабельникова назначена зампредседателя тольяттинской думы

Депутат думы Тольятти от «Единой России» Ольга Корабельникова назначена заместителем председателя городского парламента.

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За ее кандидатуру проголосовали 27 депутатов. Два человека голосовать не стали. До Ольги Корабельниковой зампредседателем был Алексей Степанов («ЕР»), избранный на минувших выборах депутатом Самарской губернской думы.

Ольга Корабельникова родилась в 1963 году в Ангарске Иркутской области. Выпускница Пензенского государственного педагогического института имени Белинского по специальности «Дошкольная педагогика и психология». Трудилась воспитателем, была заведующей детскими садами. Директор АНО ДО «Планета детства «Лада». С 2020 года — член общественного совета при министерстве образования и науки Самарской области. Руководитель регионального представительства Общенационального Союза НКО России. Член совета НКО при Самарской губернской думе. С 2023 года — член общественного совета микрорайонов № 7а, 15а.

Сабрина Самедова