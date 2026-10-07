Оборот розничной торговли в Курганской области вырос на 5%

В январе — августе 2026 года оборот розничной торговли в Курганской области составил 154 млрд руб. Это на 5,2% больше в сопоставимых ценах, чем за первые восемь месяцев 2025-го, следует из отчетности Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Вырос и рынок платных услуг населению. Объем таких услуг достиг 36,3 млрд руб., увеличившись на 2,4% к январю — августу 2025 года. А оборот общественного питания упал на 0,4%, до 7,1 млрд руб. Снизился и рынок оптовой торговли. Здесь оборот уменьшился на 4,6%, до 116,6 млрд руб.

Виталина Ярховска