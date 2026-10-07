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Оборот розничной торговли в Курганской области вырос на 5%

В январе — августе 2026 года оборот розничной торговли в Курганской области составил 154 млрд руб. Это на 5,2% больше в сопоставимых ценах, чем за первые восемь месяцев 2025-го, следует из отчетности Свердловскстата.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Вырос и рынок платных услуг населению. Объем таких услуг достиг 36,3 млрд руб., увеличившись на 2,4% к январю — августу 2025 года. А оборот общественного питания упал на 0,4%, до 7,1 млрд руб. Снизился и рынок оптовой торговли. Здесь оборот уменьшился на 4,6%, до 116,6 млрд руб.

Виталина Ярховска

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