В Перми выросло количество стоматологических клиник

С сентября 2023 года по сентябрь 2026-го количество компаний, оказывающих стоматологические услуги, в Перми выросло на 0,8% — сегодня в краевой столице действует 361 профильная клиника. Как сообщает пресс-служба сервиса 2ГИС, прием у стоматолога в городе стоит в среднем 6 тыс. руб., что ниже среднероссийского уровня (6,7 тыс. руб.).

Средняя цена на удаление зуба достигает 3,6 тыс. руб., при этом по России этот показатель составляет 4,3 тыс. руб.

В целом по стране динамика рынка стоматологических услуг составляет 5,2%. Сейчас в России действует 11,5 тыс. стоматологических клиник. Снижение их количества показали только Новосибирск (-0,9%), Омск (-1,1%) и Нижний Новгород (-1,7%).