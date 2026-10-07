Подросток из Оренбурга попал под следствие за грабеж с угрозой расправы

В СУ СК РФ по Оренбургской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 15-летнего местного жителя, которого обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел в августе 2026 года в Промышленном районе Оренбурга. Возле жилого дома на улице Ткачева несовершеннолетний начал угрожать группе подростков физической расправой, вскоре после этого похитил мобильный телефон одного из них и скрылся. Однако фигуранта задержали и доставили в следственные органы. Уточняется, что нанесенный ущерб он полностью возместил.

На данный момент собраны все необходимые доказательства: прокурору предстоит утвердить обвинительное заключение в отношении юноши.

Яна Вежлева