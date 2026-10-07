Челябинских экс-полицейских будут судить за мошенничество

В Металлургический районный суд Челябинска направлены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подельников, один из которых является действующим адвокатом адвокатской палаты Челябинской области, задержали сотрудники УФСБ России по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2025 года сообщники пообещали военному за деньги создать благоприятные условия для прохождения службы, ссылаясь на якобы имеющиеся связи с сотрудниками органов безопасности. Последний передал им 1,8 млн руб., которыми подельники распорядились по своему усмотрению. Кроме того, полицейские обманули другого жителя региона, в отношении которого было возбуждено дело. Они убедили гражданина, что помогут прекратить уголовное преследование, не имея реальной возможности для этого. Южноуралец передал сообщникам автомобиль стоимостью 8 млн руб.

Виталина Ярховска