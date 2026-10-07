Экс-главу челябинского союза садоводов будут судить за уклонение от уплаты долга

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего бывшего председателя товарищества собственников недвижимости «Тракторосад №3». Его обвиняют в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности после решения суда (ст. 177 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2025–2026 годах председатель имел реальную возможность погасить долг на сумму 19,6 млн руб., возникший перед ООО «Уральская энергосбытовая компания», однако не сделал этого. При этом уже вступило в силу решение суда о взыскании с товарищества этих денег. Кроме того, глава союза собственников потратил подотчетные 5,5 млн руб., игнорируя требования пристава о необходимости перечислить деньги кредитору.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводской районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в тот период председателем товарищества являлся Алексей Прокутин.

Виталина Ярховска