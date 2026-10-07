Челябинцы за одну зарплату могут вылечить 12 зубов

Прием стоматолога и лечение кариеса в Челябинске в сентябре 2026 года в среднем стоят почти 7,2 тыс. руб. За среднемесячную номинальную зарплату горожанин может поставить пломбы на 12,4 зуба, указано в исследовании сервиса 2ГИС.

Среди мегаполисов России Челябинск занял 14-е место из 16 по количеству зубов, которые можно вылечить на одно жалованье. От наибольшего количества кариесов за зарплату можно избавиться в Красноярске (19 зубов), Москве (18,9) и Волгограде (18,9). При этом в абсолютном выражении дороже всего пломба обойдется в Москве (9,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,5 тыс. руб.) и Казани (8 тыс. руб.).

При этом по стоимости удаления зуба Челябинск находится на 10-й позиции среди миллионников России — такую процедуру можно сделать за 4,2 тыс. руб.

Виталина Ярховска