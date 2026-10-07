Лидерами по росту зарплат в Перми стали торговые агенты

В Перми в октябре самой высокооплачиваемой оказалась вакансия торгового агента. Таким соискателям готовы платить от 150 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает сервис Superjob. Второе место занимает вакансия управляющего салоном мужской одежды. Будущему сотруднику обещают оплату от 135 тыс. руб., а также премии, полис ДМС и корпоративные скидки. На третьем месте — вакансия строителя-универсала, чья ежемесячная зарплата варьируется от 100 тыс. до 180 тыс. руб.

Также в лидеры по уровню зарплат вошла вакансия су-шефа. Сотрудникам готовы платить от 100 тыс. руб. в месяц.

Замыкает рейтинг вакансия электрика с зарплатой до 100 тыс. руб. В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.