В Челябинской агломерации вновь поднимают стоимость проезда
С 1 ноября повысится стоимость проезда в общественном транспорте Челябинской агломерации. Это необходимо для стабильности перевозок и повышения качества транспортного обслуживания, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
На муниципальных и межмуниципальных маршрутах при поездках в пределах Челябинска и Копейска стоимость составит:
- 46 руб. по транспортной карте (с неограниченными пересадками в течение 60 минут);
- 50 руб. по банковской карте;
- 60 руб. за наличный расчет;
- суточный безлимитный проездной будет стоить 180 руб.;
- месячный — 1850 руб.
На межмуниципальных пригородных маршрутах внутри Челябинской агломерации тариф увеличат до:
- 58 руб. по транспортной и банковской картам;
- 10 рублей за доплату за пересадку;
- 65 руб. за наличный расчет.
В пресс-службе ведомства подчеркивают, что одной из основных проблем перевозчиков остается нехватка водителей, и повышение тарифов позволит увеличить им зарплаты. Кроме того, продолжится обновление транспорта и его ремонт. До конца этого года парк агломерации пополнят еще 118 автобусов и 12 трехсекционных трамваев.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Челябинской агломерации повышали 1 ноября 2025 года по похожим причинам.