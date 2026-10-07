В Челябинской агломерации вновь поднимают стоимость проезда

С 1 ноября повысится стоимость проезда в общественном транспорте Челябинской агломерации. Это необходимо для стабильности перевозок и повышения качества транспортного обслуживания, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На муниципальных и межмуниципальных маршрутах при поездках в пределах Челябинска и Копейска стоимость составит:

46 руб. по транспортной карте (с неограниченными пересадками в течение 60 минут);

50 руб. по банковской карте;

60 руб. за наличный расчет;

суточный безлимитный проездной будет стоить 180 руб.;

месячный — 1850 руб.

На межмуниципальных пригородных маршрутах внутри Челябинской агломерации тариф увеличат до:

58 руб. по транспортной и банковской картам;

10 рублей за доплату за пересадку;

65 руб. за наличный расчет.

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что одной из основных проблем перевозчиков остается нехватка водителей, и повышение тарифов позволит увеличить им зарплаты. Кроме того, продолжится обновление транспорта и его ремонт. До конца этого года парк агломерации пополнят еще 118 автобусов и 12 трехсекционных трамваев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Челябинской агломерации повышали 1 ноября 2025 года по похожим причинам.

Виталина Ярховска