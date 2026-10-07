В Башкирии несколько пригородных поездов выведут из графика из-за ремонта путей

В Башкирии 7, 10, 14 и 17 октября не будут ходить пригородные поезда 6403 Улу-Теляк — Дема, 6404 Дема — Улу-Теляк, 6413 Улу-Теляк — Дема и 6417 Аша — Дема из-за ремонтных работ на перегонах Тавтиманово — Иглино, Давлеканово — Раевка, Чишмы — Шингак-Куль и Уфа — Черниковка. Об этом сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.