В Башкирии несколько пригородных поездов выведут из графика из-за ремонта путей
07.10.2026, 09:40
В Башкирии 7, 10, 14 и 17 октября не будут ходить пригородные поезда 6403 Улу-Теляк — Дема, 6404 Дема — Улу-Теляк, 6413 Улу-Теляк — Дема и 6417 Аша — Дема из-за ремонтных работ на перегонах Тавтиманово — Иглино, Давлеканово — Раевка, Чишмы — Шингак-Куль и Уфа — Черниковка. Об этом сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Из графика движения на 7 и 14 октября выведен дневной поезд Тавтиманово — Дема.
8 октября не отправятся в путь электрички 6426 Раевка — Шакша, 6428 Дема — Аша, 7431/7413 Аша — Уфа — Раевка и 6420 Раевка — Улу-Теляк.
Поезд 6428 Дема — Аша выведен из расписания и на 12 октября. А поезда 7431/7413 Аша — Уфа — Раевка и 6420 Раевка — Улу-Теляк — и на 17 октября.
Кроме того, часть маршрутов поезда будут выполнять не полностью.