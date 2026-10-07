Жительницу Самары обвиняют в посредничестве во взяточничестве за зачисление в вуз

Жительница Самары обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). В отношении фигурантки суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2026 году фигурантка выступила в качестве посредника. Она получила 250 тыс. руб. в качестве взятки, которую собиралась передать сотруднику университета за зачисление в вуз молодого человека без прохождения соответствующих процедур приема.

По месту жительства обвиняемой проведен обыск. Наложен арест на недвижимое имущество, а также изъяты денежные средства, полученные в качестве взятки. В ходе расследования уголовного дела действиям взяткополучателя и взяткодателя будет дана правовая оценка.

Руфия Кутляева