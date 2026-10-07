В Перми за трое суток выпала месячная норма осадков

В Перми в период со 2 по 5 октября выпало 64 мм осадков, что соответствует месячной норме октября. Об этом сообщает канал «Опасные природные явления Пермского края».

По данным пермских метеорологов, в указанные дни в краевой столице осадков в виде мокрого снега и дождя выпало больше, чем в других населенных пунктах региона. Например, в Добрянке зафиксирована отметка в 47 мм, в Бисере — 37 мм.

Синоптики подчеркивают: в Перми с начала года уже выпало 736 мм осадков. Это соответствует 107% от многолетних значений, считающихся годовой нормой. По их мнению, в нынешнем году есть шанс выйти как минимум на второе место по годовой сумме осадков. Абсолютный рекорд, 937 мм, зафиксирован в 2019 году.