На приемное отделение с КТ для Кировской больницы в Астрахани выделили 331,7 млн руб.

В городской клинической больнице № 3 им. С.М. Кирова в Астрахани появится здание приемного отделения с аппаратом КТ и цифровым рентгеном. ГКУ «Региональный центр организации закупок» объявило соответствующий аукцион с максимальной начальной ценой 331,7 млн руб. Данные появились 6 октября в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ГКБ №3 Астрахани появится модульное приемное отделение с КТ за 331,7 млн руб.

Фото: astrobl.ru В ГКБ №3 Астрахани появится модульное приемное отделение с КТ за 331,7 млн руб.

Фото: astrobl.ru

Согласно документации, победитель аукциона поставит в больницу комплекс сборных модульных конструкций. В состав входят модуль приемного отделения, два перехода и теплый бокс для приема машин скорой помощи. Подрядчик должен изготовить конструкции, смонтировать их на территории ГКБ на улице Хибинской, а также установить и ввести в эксплуатацию компьютерный томограф на 64 среза и цифровой рентгенодиагностический аппарат. Срок эксплуатации модулей составляет не менее 20 лет, а поставка займет до девяти месяцев с момента заключения контракта. Также подрядчик обязан подготовить пространство и точки подключения для модуля «Чистое помещение». Он в этот комплект не входит и закупается отдельно.

Каркас модулей будет выполнен из легких стальных тонкостенных конструкций, наружные стены — из трехслойных сэндвич-панелей, основание — из монолитной бетонной плиты с двойным армированием. В здании разместят приемное отделение с зонами для компьютерной томографии и рентгенодиагностики, а также инженерные системы.

Стоимость самого здания — 245,8 млн руб., рентгена — 68,8 млн руб. Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2027 года. Закупка осуществляется в рамках регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» госпрограммы «Развитие здравоохранения Астраханской области». Срок окончания подачи заявок на тендер — 22 октября.

Марина Окорокова