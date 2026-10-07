Ввод жилья в Курганской области сократился на 28,4%

За январь — август 2026 года в Курганской области было введено 204,8 тыс. кв. м жилья. Это на 28,4% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из отчетности Свердловскстата.

Население построило почти 1,4 тыс. жилых домов общей площадью 156,5 тыс. кв. м. Объем строительных работ в январе — августе 2026 года на территории Курганской области составил 18,7 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель на 3,2% ниже уровня первых восьми месяцев 2025-го.

Виталина Ярховска