Над Прикамьем сбили вражеские беспилотники

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над территорией страны перехвачены и уничтожены 311 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

В Прикамье режим беспилотной опасности был введен сегодня в 06:50 и действует до сих пор.