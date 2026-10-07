В Челябинской области водитель пострадал после столкновения с поездом

Во время переезда через железнодорожные пути грузовик столкнулся с поездом, пострадал водитель. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

По предварительным данным, авария произошла утром 7 октября на регулируемом необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская. Водитель грузовика выехал прямо перед приближающимся пригородным пассажирским поездом №6901 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения. Водитель получил травмы, схода подвижного состава нет.

Виталина Ярховска