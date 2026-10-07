Бывший торговый дом братьев Кузнецовых в Челябинске собираются реставрировать

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области согласовал научно-проектную документацию на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Торговый дом „Братья Кузнецовы“». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области Фото: государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Объект расположен на улице Труда — в историческом центре города, на южном берегу реки Миасс, в квартале, где началось формирование челябинской крепости. Он связан с троицким купцом первой гильдии Василием Кузнецовым и его сыновьями — Алексеем, Дмитрием, Александром и Владимиром, которые владели совместным мельничным хозяйством в начале XX века. Предполагается, что восстановят разрушенные стены и деревянное перекрытие бывшего торгового дома, а также вальмовую кровлю с металлическим покрытием и парапетным ограждением. Документацией также предусмотрены устройство исторических проемов и водосточной системы, ремонт и реставрация наружных стен фасада, восстановление деревянных столярных заполнений с формой и расстекловкой.

Виталина Ярховска