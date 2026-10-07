На 19-м километре автодороги Полазна — Чусовой, вблизи остановки «Отворот на Кривое» (между пос. Дивья и Ветляны), образовался карстовый провал. Движение по участку временно остановлено. Об этом в своих соцсетях сообщает региональный минтранс.

На месте работают дорожные службы. Прорабатывается вопрос по ликвидации последствий провала. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты: добираться до некоторых населенных пунктов придется через Кунгур и Березники.

Из-за опасного природного явления все автобусные межмуниципальные маршруты Чусовского направления, отправляющиеся 7 октября до 13:00, изменят схемы движения. Так, маршруты, следующие из Перми и Чусового в Кизел, Губаху и Соликамск, проследуют через Березники. Маршруты из Гремячинска и от Чусового пойдут через Кунгур. Автобус, следующий из Перми в Лысьву, проследует через Кунгур.