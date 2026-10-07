Цена «квадрата» в новостройках Челябинска выросла на 5%

За третий квартал 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска составила 168,9 тыс. руб., увеличившись с июля по сентябрь на 5,1%. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Сильнее всего «квадрат» подорожал в Сочи (+14,2%), Кирове (+12,7%), Махачкале (+12,3%), Уфе (+10,9%) и Владимире (+10,5%). Челябинск оказался в этом списке на 24-м месте. При этом средняя полная цена квартиры в городе выросла на 7,5%, до 9,5 млн руб. По стране квадратный метр в прошлом квартале обходился россиянам в 166,9 тыс. руб., а квартира — в 8,6 млн руб.

Виталина Ярховска