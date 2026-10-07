Трех жителей Кудымкара осудили за хищение денег, выделенных на развитие агропрома

Кудымкарский суд Пермского края признал трех местных жителей виновными в мошенничестве, покушении на мошенничество и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в 2021 году фигуранты предприняли попытку хищения 3 млн руб., выделенных на развитие сельского хозяйства, путем представления подложных документов о приобретении крупного рогатого скота. Однако довести преступление до конца злоумышленникам не удалось по не зависящим от них обстоятельствам. В последующем подельники похитили 6 млн руб., оформив гранты с использованием недостоверных сведений и поддельных документов. Один из фигурантов также совершал незаконные операции с помощью электронных средств платежа.

С учетом позиции прокурора суд назначил наказание одному из виновных в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второму — трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, третьему — двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. С осужденных также взыскана сумма причиненного преступлением ущерба.