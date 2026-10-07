В Озерске завели дело о халатности после масштабной аварии на сетях

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) по факту аварии на сетях Озерска, оставившую часть города без электричества и тепла. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На данный момент работы на сетях в городе продолжаются, проведены необходимые испытания. Кроме того, установлена резервная воздушная линия для повышения надежности энергоснабжения многоквартирных домов. Ожидается, что электричество подадут во все здания к 10:00 7 октября. По данным местных СМИ, без отопления остаются 140 многоквартирных домов, без электричества — 88.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 5 октября в Озерске произошла авария, без горячей воды остались жители в районе ДОК. Вскоре отключилось электричество на улицах Иртяшской, Семенова, Матросова, Ермолаева, Музрукова, проспектах Карла Маркса и Ленина.

Виталина Ярховска