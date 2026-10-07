Вице-премьер РФ и глава Прикамья обсудили развитие спорта и туризма в регионе

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На ней обсудили развитие образования, спорта, туризма и молодежной политики в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" Пермский край становится регионом-локомотивом молодежной политики, науки и образования, — отметил господин Чернышенко. — У вас создается передовой проект – кампус мирового уровня, Пермский Политех участвует в "Приоритете-2030" и развивает передовую инженерную школу. Пять лет подряд ваш регион побеждает во Всероссийском конкурсе "Регион для молодых". Это позволяет улучшать инфраструктуру и вносит важный вклад в реализацию потенциала и развитие талантов граждан – национальную цель, поставленную нашим президентом Владимиром Путиным. А также доказывает справедливость почетного статуса Молодежной столицы России, который Пермский край носил в прошлом году».

Дмитрий Чернышенко призвал вузы региона принять участие в конкурсном отборе передовых инженерных школ с направлениями, связанными с нацпроектами технологического лидерства. Дмитрий Махонин сообщил, что в Прикамье работают 14 образовательно-производственных кластеров «Профессионалитета» по 11 отраслям экономики. Они объединяют 44 колледжа и более 50 предприятий. 85% выпускников трудоустраиваются по полученной специальности.

Вице-премьер и глава Пермского края также обсудили реализацию крупного инфраструктурного проекта в Перми – многофункциональной спортивной арены. По словам главы Прикамья, на объекте завершаются основные строительные работы по каркасу, кровле и внешнему контуру здания, параллельно идут монтаж инженерных систем и внутренних конструкций. Осенью будут закрыты тепловой контур и запущено отопление. «Продолжаем подготовку к реконструкции лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи» — завершаем разработку проектной документации. В 2028 году на этих объектах пройдут соревнования Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта», — рассказал глава Прикамья.

«Отдельно обсудили развитие туризма в Прикамье. Благодаря федеральной поддержке преображаем исторические территории, создаем новые гостиницы и глэмпинги, — написал Дмитрий Махонин в своей соцсети. — До 2027 года при поддержке Минэкономразвития России реализуем 10 проектов туристической инфраструктуры в нескольких муниципалитетах края. Рассказал и о проекте «Зеленое кольцо». Работаем над развитием долин малых рек и созданием новых точек притяжения, в том числе визит-центров в Перми».