Челябинский «Трактор» проиграл хабаровскому «Амуру»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался на домашнем льду с хабаровским «Амуром».

Первая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

На 7-й минуте второго периода «Амур» открыл счет — шайба на счету Алексея Кручинина. Через три с небольшим минуты «Трактор» отыгрался — Артемий Низамеев прошил броском голкипера гостей Максима Дорожко.

Судьба матча решилась за две с половиной минуты до конца третьего периода. Форвард «Амура» Ярослав Лихачев выскочил один на один с вратарем «Трактора» Хенриком Хаукеландом и переиграл его. 2:1 — победа гостей.

После 11 проведенных игр «Трактор» набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Дмитрий Моргулес