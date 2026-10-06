Давность выходит на орбиту

Рослесхоз обжалует в апелляции отказ признать отсутствующим право технологического парка космонавтики «ЛИНКОС» на часть участка в Ахтубинском районе, который ведомство относит к землям лесного фонда. Суд счел, что федеральное агентство выбрало неверный способ защиты и пропустило срок исковой давности. Также суд указал, что сведения ЕГРН приоритетнее данных лесного реестра, а компания добросовестно приобрела участок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный участок находится в границах природного парка «Волго-Ахтубинское междуречье»

Фото: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Спорный участок находится в границах природного парка «Волго-Ахтубинское междуречье»

Фото: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 5 октября принял к рассмотрению жалобу Рослесхоза на отказ в иске к ЗАО «Технологический парк космонавтики „ЛИНКОС“» (ТПК «ЛИНКОС»). Ведомство требовало признать отсутствующим право собственности компании на часть земельного участка в Астраханской области.

Спор начался в феврале этого года из-за участка вблизи рукава Волги Кадышев в Ахтубинском районе, в 7,4 км западнее райцентра. По данным Росреестра, его площадь составляет 54,3 га, он образован в 2013 году, используется под сельское хозяйство и находится в частной собственности. Кадастровая стоимость участка 298,6 тыс. руб. Рослесхоз считает, что 40,7 га этого участка находятся на землях лесного фонда.

Участок выделили из земель КСП «Владимировское» в счет земельных долей четырех собственников. Границы исходного массива еще в 2005 году согласовал Левобережный лесхоз и возражений не заявил. В феврале 2014 года владельцы долей продали участок «ЛИНКОСу», областное агентство по управлению госимуществом отказалось от преимущественного права покупки, а 31 марта 2014 года право собственности компании зарегистрировали.

Согласно данным суда, участок находится в границах природного парка «Волго-Ахтубинское междуречье». Сам парк создан в 2013 году без изъятия земель у собственников, а ограничения для участка действуют с сентября 2015 года. «ЛИНКОС», как указано в решении, использует участок для сезонного сенокошения. На соседних участках компания занимается садоводством и оленеводством, а сено идет на корм оленям и на улучшение плодородия почвы.

ЗАО «Технологический парк космонавтики „ЛИНКОС“» основано в Москве, в Щербинке в 1996 году. ТПК работает в сфере производства радио- и телевизионной передающей аппаратуры. С 2007 года должность гендиректора занимает Алексей Воробьев. Компания располагает лицензиями на медицинскую деятельность и на сервисное обслуживание вооружения и военной техники, последняя получена в марте 2023 года. Последняя бухгалтерская отчетность представлена в 2021 году: тогда выручка составила 4 млрд руб., а чистая прибыль 191 млн руб.

По версии Рослесхоза, участок сформирован за счет земель лесного фонда Левобережного лесничества без перевода их в другую категорию. В подтверждение ведомство представило заключение службы природопользования региона от 23 декабря 2024 года, где площадь пересечения оценена в 23,82% участка, и акт осмотра лесничества от 9 октября 2025 года. Комиссия лесничества зафиксировала на участке отсутствие строений, ограждений и признаков сельскохозяйственного использования.

ТПК «ЛИНКОС» иск не признал. Компания заявила о пропуске срока давности и указала, что Рослесхоз не владеет участком, а значит, должен был подать виндикационный иск, то есть потребовать вернуть имущество, которое находится у другого лица. В отличие от иска о признании права отсутствующим, при виндикации суд учитывает, добросовестно ли покупатель приобрел имущество, и применяет срок исковой давности. Суд принял оба довода и отметил, что участок находится в фактическом владении компании, поэтому выбранный способ защиты здесь не применяется. По мнению суда, такой иск направлен на обход условий виндикации, в том числе правил о добросовестности приобретателя и об исковой давности.

Сведения об участке, по мнению суда, были открыты для всех с момента регистрации права в 2014 году. Границы Левобережного лесничества Рослесхоз утвердил в 2020 году, а в ЕГРН их внесли в июле 2023-го. Суд решил, что о возможном пересечении ведомство должно было узнать еще в 2020 году, а иск подало в 2026-м, то есть позже трех лет, отведенных законом. Суд отметил, что если данные лесного реестра и ЕГРН о категории участка расходятся, а права на него возникли до 2016 года, приоритет имеют сведения ЕГРН. Это правило, по мнению суда, применимо к участку «ЛИНКОСа». В ЕГРН же, по данным филиала «Роскадастра», пересечений границ участка с лесничеством нет.

Рослесхоз не опроверг и добросовестность покупателя. По закону приобретатель недвижимости, который полагался на данные ЕГРН, считается добросовестным, пока в суде не доказано иное, отмечено в решении. На момент сделки, как установил суд, в реестре не было сведений о принадлежности участка к лесному фонду, обременениях или спорах. Доказательств обратного ведомство не представило.

Использование участка по назначению суд счел подтвержденным фотографиями ТПК «ЛИНКОС». Хотя лесничество признаков сельскохозяйственного использования не зафиксировало, Рослесхоз фотографии не опроверг, указано в решении. Наличие на части площади деревьев и кустарников сенокосу не мешает. Нахождение в природном парке, по мнению суда, право собственности не прекращает и категорию земель не меняет, оно влечет лишь ограничения использования. В иске Рослесхозу суд отказал 26 августа.

Нина Шевченко