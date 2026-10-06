В Оренбуржье закупили водоналивные дамбы для защиты от паводка в 2027 году

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области накануне сообщил о закупке водоналивных дамб, которые предназначены для защиты территорий при неконтролируемых подтоплениях. Конструкции должны оперативно создать преграду, чтобы предотвратить или локализовать затопление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ

На данный момент в регионе специалисты проводят комплекс мероприятий по подготовке к возможному паводку в 2027 году. О конкретных мерах в департаменте не уточнили.

Как ранее писал «Ъ-Волга», весной 2024-го в Оренбуржье затопило более 30 тыс. домов, из которых 3,5 тыс. признали непригодными для жилья после масштабного наводнения. Талая вода нанесла инфраструктуре региона существенный ущерб: сильнее всего пострадали Орск, Оренбург и Оренбургский район. Последствия паводка в регионе устраняют до сих пор.

Яна Вежлева